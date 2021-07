Braine-le-Comte a été une fois de plus solidaire cette année. Treize jeunes ont participé à l’opération annuelle "Été solidaire », qui promeut la solidarité auprès des jeunes. Subsidiée par la Région wallonne, elle permet aux villes et communes d’engager des jeunes pour réaliser des tâches variées d’utilité publique. À Braine-le-Comte, ce sont le Plan de Cohésion Sociale et le CPAS qui coordonnent ensemble l’opération.

Kamram, Nicolas, Céline ou encore Clarisse, ont ainsi été sélectionnés après un appel à candidatures et des entretiens d’embauche. L’occasion aussi de se mettre dans le bain dans la recherche d’un travail. "Ces treize jeunes ont pu réaliser toute une série de travaux", explique le bourgmestre, Maxime Daye. "Le plus visible est la réfection et la peinture du tunnel sous-voies entre la rue du Moulin et l’avenue de la Houssière. Ce tunnel était délabré, sentait l’urine, était tagué, sale… Le travail a été colossal : tout nettoyer, peindre plusieurs sous-couches et ensuite, peindre des fresques, des arbres le long des escaliers. C’est superbe !"

© D.R.

Un travail encadré notamment par l’artiste peintre grâce à l’aide d’une artiste peintre, Sonia Delperdange. Et les jeunes ont également mis la main à la pâte pour aider les services communaux lors des inondations de ce mois de juillet. En effet, leur travail a également été axé sur le pôle travaux publics avec la réalisation de fascines, le remplissage de sacs de sable, mais aussi le nettoyage complet du "Parc du Gamin".

Ce vendredi 23 juillet, leurs travaux ont été inaugurés, non sans fierté et reconnaissance de la part du bourgmestre. "Dans mon discours, entouré de membres du collège, du conseil communal et du conseil de CPAS, j’ai insisté sur leurs efforts qui paieront, car, par exemple, le pavillon du Tourisme sur la Grand Place était aussi couvert de tags et autres et, depuis sa remise en état par Été solidaire, les fresques tiennent depuis 3 ans", explique Maxime Daye. "C’est dire le respect naturel qui existe entre la population et le premier travail de ces jeunes ados."

L’occasion également de féliciter la belle synergie entre les jeunes de 15 ans pour la plupart, mais aussi du service jeunesse, le CPAS et le service des travaux. L’édition de cette année a mis l’accent sur la lutte active contre l’isolement des jeunes durant la crise sanitaire. Au travers du soutien d’activités valorisantes, les étudiants sont devenus acteurs de la société.

"Au niveau du collège, on est très attaché d’engager un maximum d’étudiants l’été, car en plus d’Été solidaire, nous avons aussi engagé huit étudiants pour aider au service des travaux, et on sait à quel point ce service a besoin d’être aidé en ce moment", ajoute le bourgmestre. L’édition 2021 a donc été un franc succès, comme le témoigne l’engouement des jeunes participants à continuer l’aventure. Le rendez-vous est déjà pris pour l’année prochaine !