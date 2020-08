"La menace de viol n’est ni réelle, ni sérieuse." Voilà ce que les policiers avaient répondu à Livia Lumia lors d’un dépôt de plainte il y a deux ans. Travailleuse sociale à l’époque, cette dernière avait été harcelée par deux individus qui rôdaient autour de son lieu de travail. Les menaces de viol étaient explicites et formulées par écrit, noir sur blanc. La plainte avait finalement été enregistrée mais aucune suite n’a été donnée. Livia Lumia n’entend par pour autant abandonner.

"Je suis actuellement en discussion avec un cabinet d’avocats pour envisager les choses de façon très concrètes", explique celle qui est aujourd’hui conseillère communale PTB à La Louvière. "Je ne vais pas laisser tomber. J’espère que le fait d’aller jusqu’au bout et d’obtenir justice permettra à d’autres femmes de trouver le courage de porter plainte." Une démarche difficile, d’autant plus que selon Amnesty International, 53% des affaires de viol sont classées sans suite et que très peu de dossiers aboutissent à une condamnation effective.