Saisi d'un recours, les ministres Céline Tellier et Willy Borsus ont refusé un permis d'extension délivré par le collège communal de Seneffe. Ils pointent des études sonores incomplètes et soupçonnent un saucissonnage du dossier.

C'est une victoire pour les riverains de l'entreprise Roosens Béton à Familleureux. Ceux-ci se sont opposés à l'octroi d'un permis d'extension délivré par le collège communal de Seneffe, en date du 6 mai 2021, en introduisant un recours auprès du gouvernement wallon. Saisis, les ministres wallons de l'Environnement Céline Tellier et de l'Aménagement du territoire Willy Borsus viennent de statuer sur le dossier: leur arrêté déclare recevable le recours et casse le permis délivré par le Collège communal de Seneffe.

Ce permis unique permettait l'extension de Roosens Béton et la création d'une zone de stockage bétonnée de 12 000 m2, dont la capacité serait de 25 000 tonnes de produits finis en béton et de matériaux de construction. Le permis autorisait également l’aménagement de trois zones de parking pour les camions, remorques et grues. Enfin, un dispositif d’isolement et un remblai d’environ 15 000 m2 était également prévu. A la base, Roosens Béton avait demandé un permis en 2018 pour l'implantation et l'exploitation d'une nouvelle unité de production d'éléments en béton précontraint d'une capacité de production de 450 tonnes/jour, avant d'introduire des plans modificatifs.

Dans leurs considérations, les ministres wallons pointent notamment le fait que le changement d'orientation du permis