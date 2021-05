Le torchon brûle entre le collège et les membres de l’opposition, avec le soutien du comité de quartier. Après l’annonce de l’octroi d’un permis unique pour l’extension de la société Roosens Béton, les riverains avaient déjà manifesté leur mécontentement. Ces derniers sont soutenus par l’opposition qui suit de près le dossier. "La pression exercée par le comité des riverains et l’opposition au conseil communal n’aura pas empêché l’entreprise Roosens de s’agrandir à nouveau", constate Michaël Carpin (PS). "Il sera contraint cette fois à un cautionnement de plus de 150.000€ et un comité de suivi lors des travaux. Une faible avancée quand on constate les infractions à répétitions."