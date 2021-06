Il a notamment été question du pouvoir du comité de suivi.

On le sait, l’octroi du permis unique d’extension de Roosens Bétons à Familleureux n’a pas fait l’unanimité. Le comité de riverains l’avait annoncé, un recours auprès du ministre wallon, Willy Borsus, a été introduit la semaine dernière. Et ce lundi, une action a également été menée au conseil communal, sous forme d’une interpellation citoyenne. Même si le règlement d’ordre intérieur requiert un délai de 15 jours avant la date du conseil, le collège a accepté l’interpellation au vu du délai proche de l’introduction du recours.

L’occasion pour les riverains d’exprimer leurs craintes. Alors même si le comité reconnaît l’avancée sur deux points particuliers, les riverains ne sont toujours pas convaincus. "Nous venons vers vous, encore une fois, afin de citer les infractions que nous avons déjà relevées, de nombreuses fois, et pour lequel il n’y a pas, ou peu, d’améliorations", déplore Klement Empain, représentant du comité de 144 personnes. "Et ce malgré nos plaintes et vos interpellations..."