Ce vendredi matin, le gouvernement fédéral annonçait une série de nouvelles mesures destinées à limiter la propagation du coronavirus. En marge de celles-ci, la ville de La Louvière officialisait également le renforcement de certaines dispositions. Celles-ci entrent en vigueur dès ce vendredi et devront être observées sur l’ensemble du territoire louviérois.

Le port du masque sera donc imposé à toutes personnes de plus de 12 ans lors des activités autorisées rassemblant plus de quatre personnes sur la voie publique, ainsi que les terrains privés ou publics en plein air. "Cette mesure ne concerne pas les activités sportives, les camps et stages en présence d’un entraineur ou encadrant", précise la ville.

Afin de lutter contre les rassemblements et s'aligner sur les mesures du Fédéral en matière de vente de boissons alcoolisées, tous les magasins de l'entité ne relevant pas du secteur horeca seront tenus de fermer leurs portes entre 20h et 5h. Enfin, afin de permettre la distribution de médicaments dans les véhicules de personnes affichant des symptômes du Covid-19, deux emplacements de stationnement sont réservés devant chaque officine de pharmacie. Cette mesure sera d'application jusqu'au 28 novembre 2020.

Ces mesures s’ajoutent à une série de gestes barrières à observer, par exemple respecter les mesures d’hygiène, favoriser les activités en extérieur, rester vigilant vis-à-vis des personnes vulnérables, garder une distance de sécurité (1m50) et limiter les contacts et les rassemblements.