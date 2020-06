Cette phase de sensibilisation sera suivie d'une période de répression.

En matière de propreté publique, les communes peinent à trouver la solution miracle. Pour faire face aux incivilités encore trop fréquentes, la ville de La Louvière a décidé de retaper sur le clou en menant une nouvelle campagne de sensibilisation. Cette dernière sera évidemment suivie d’une campagne de répression à l’attention des citoyens les plus réfractaires.

"Une belle ville, c’est l’affaire de tous", estime la commune de La Louvière. "Bien vivre ensemble demande du respect de l'autre et du cadre de vie qui implique quelques gestes simples et évidents au quotidien comme balayer sa devanture, enlever les mauvaises herbes, ramasser les déjections de son chien ou encore respecter les heures de sortie des poubelles."

Malheureusement, ces gestes simples ne sont pas encore acquis par tous et l’incivilité de certains ruinent les efforts et le moral des autres. "Pour y remédier, la ville de La Louvière consacre, chaque année, de gros moyens financiers, humains et logistiques à la salubrité publique. Sans oublier les différentes actions de nettoyage organisées ponctuellement par des citoyens."

La phase de sensibilisation, actuellement en cours, s’accompagne d’un guide lequel les citoyens trouveront quelques rappels essentiels du règlement communal de police. Ce dernier peut se consulter dans sa totalité sur www.lalouviere.be. "Bien vivre ensemble comporte des devoirs et des obligations. Chaque citoyen a le droit à la tranquillité, à la sécurité, à la propreté et à la salubrité dans sa ville, dans son quartier, dans sa rue... Mais il a également le devoir d'y contribuer", insiste la ville.

Cette période de sensibilisation sera suivie, dès la mi-juin, par un renforcement des contrôles et donc des sanctions au besoin.