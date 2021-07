Le projet de la nouvelle chatterie à l’ASBL Les Amis des Animaux verra le jour. Après l’enquête publique du mois de mai, le collège communal a accordé un permis unique à l’ASBL dont l’objectif est de renouveler les activités du site. Pour cela, des extensions de bâtiments seront intégrées, ainsi que la démolition et l’extension du refuge pour animaux avec la construction de deux nouveaux bâtiments.

Dans nos colonnes, le président de l’ASBL confiait l’augmentation importante du nombre de chats recueillis depuis plusieurs mois maintenant. C’est pourquoi la demande de l’ASBL porte également sur l’augmentation du nombre de chats soit 50 au lieu de 30. Le projet nécessite d’intégrer de nouvelles pompes à chaleur, en remplacement du système de chauffage actuel, et une unité d’épuration individuelle.

Les travaux devraient débuter d’ici la fin de l’année pour une estimation de 16 mois. C’est pourquoi une partie des bâtiments doit être vidée pour le début du mois de septembre. "Pendant les travaux, durant 8 mois environ, nous ne pourrons plus tenir que des animaux dont l’adoption est impossible, notamment parce qu’ils sont en traitement de longue durée", avait précisé l’ASBL au moment de l’enquête publique. Pour les autres chats, un maximum d’adoption est espéré par les membres de l’ASBL.

Toute personne intéressée peut consulter cette décision ou le document à l’administration communale de Seneffe, à partir du 19 juillet jusqu’au 9 août uniquement sur rendez-vous au service Environnement, ou par téléphone au 064/52.17.20 ou 26. Il également possible de passer par l’adresse environnement@seneffe.be.

Un recours non suspensif, c’est-à-dire qui ne pourra pas suspendre la décision, est toujours possible à toute personne physique ou morale justifiant d’un intérêt. Sous peine d’irrecevabilité, le recours doit être envoyé dans un délai de vingt jours à dater du 19 juillet 2021 à l’adresse suivante : Service Public de Wallonie - Monsieur Le Directeur Général -Direction Générale Opérationnelle de l’Agriculture, des Ressources Naturelles et de l’Environnement - Avenue Prince de Liège, 15 5100 NAMUR (Jambes).