C’est pour le moins surprenant. Les sages-femmes de la maison de naissance seneffoise, La Bulle, regorgent de petits trucs et astuces pour les futurs mamans. L’un d’entre eux, le smoothie à base de placenta, peut sembler rebutant. Pourtant, il serait très bon pour les femmes enceintes. "Nous voyons réellement des bienfaits grâce au placenta", explique Melyssa Chambard, première sage-femme. "Au-delà des préjugés, les mamans ont moins mal lors de leur accouchement, surtout pour les douleurs des tranchées."

Ces dernières peuvent d’ailleurs être une vraie source de traumatisme, après un premier accouchement. Mélangé avec des fruits rouges par exemple, le smoothie spécial bébé vient soulager et rassurer par la même occasion les mamans. Et la recette remporte son petit succès. "Il n’est évidemment pas obligatoire d’en boire lorsqu’on accouche, ici, à la maison de naissance", commente Melyssa Chambard. "Mais il y a réellement une demande régulière auprès de nos sages-femmes. C’est un peu comme une marque de fabrique."

© D.R.



Il est vrai que ces dernières années, le placenta est volontairement démocratisé. Moulures, reproductions, enterrements, cet organe unique n’est plus vu de la même manière."À l’hôpital, le placenta est considéré comme un déchet", déclare la sage-femme. "On le brûle avec le reste des déchets hospitaliers. Avant, ce n’était pas comme ça. Les mamans buvaient elles aussi un liquide venant du placenta." À La Bulle, l’équipe a décidé de redonner son importance à l’organe.

Tout juste un an après son ouverture, la maison de naissance a déjà accueilli quinze naissances. Avec un suivi plus personnel par rapport au milieu hospitalier, le concept séduit de plus en plus. Elle est d’ailleurs une des rares maisons présentes en Belgique. "J’entends souvent mes collègues de l’hôpital avoir le sentiment de "maltraiter" leurs patients parce qu’elles ont deux-trois accouchements par jour", explique Melyssa Chambard. "Nous avons, certes, moins de mamans qu’à l’hôpital, mais ici nous établissons un réel lien avec elles. Je connais tout de leur histoire et de leurs peurs."

Et ce malgré la situation sanitaire ! Avec une ouverture, juste avant le début du premier confinement, les sages-femmes rêvaient d’un autre commencement pour la maison de naissance. Atelier spécial zéro déchets, chants prénatal, confection de poupées naturelles, les idées ne manquent pas à La Bulle.