Des contacts ont déjà été établis avec des investisseurs potentiels.

La semaine dernière, le gouvernement wallon marquait son accord pour la mise en place du premier projet-pilote de partenariat public-privé : la reconversion du site industriel désaffecté de l’entreprise BASF de Feluy. Cet ambitieux projet a pour objectif d’assurer la dépollution de cette friche qui s’étale sur plus de 60 hectares.

Ces travaux seront orchestrés par la SPAQuE, opérateur wallon multitâches spécialisé dans l’assainissement des sols pollués, en collaboration avec les entreprises privées Ecoterre et Wanty, et l’intercommunale de développement du cœur du Hainaut (IDEA). Le gouvernement ne s'est cependant pas davantage étalé sur les détails de cette opération de dépollution : quelle méthode, combien de temps, pour y faire quoi par la suite ? Le sujet est donc revenu sur la table de la séance plénière du parlement wallon ce mercredi après-midi.

"La création d'une communauté d'énergie renouvelable"

"En quoi consiste ce projet ? D'une part, la reconversion du site en tant que tel et la dépollution, le remblaiement et le rééquipement du site, mais aussi la création d'une communauté d'énergie renouvelable sur le site, qui permettra également de participer à notre effort climatique", répond la ministre de l'environnement Céline Tellier (Ecolo) à la députée Sophie Pécriaux (PS).

© BELGA



Les travaux de démantèlement et de déconstruction des superstructures ont en réalité déjà été entamés depuis 2016 par BASF. "Les études de caractérisation de la pollution des sols et des eaux souterraines sont en cours de finalisation. Nous pouvons espérer des travaux de dépollution qui se termineraient aux alentours de fin 2025 pour la zone de l'ancienne usine et aux alentours de mi-2027 pour le bassin de décantation."

En parallèle, la ministre annonce qu'IDEA a déjà établi des contacts avec des investisseurs potentiels, qui seraient en train de réfléchir à des projets concrets dès que les sites seraient assainis et revitalisés. "Pour la région du Centre, c'est vraiment un projet extrêmement important", insiste Sophie Pécriaux. "Les dates de 2025 et 2027, c'est déjà demain. C'est important de pouvoir compter sur un projet, d'avoir en tous cas une vision à court terme au profit des travailleurs et des travailleuses de notre région."

© BELGA



Pour rappel, c’est fin 2009 que l’annonce de la fermeture de l’entreprise BASF était intervenue avec 133 licenciements à la clef. On y produisait de lanhydride maléique (principalement utilisé dans le secteur automobile). Plusieurs polluants avaient sans surprise été identifiés par la SPAQuE, à savoir des huiles minérales, des hydrocarbures aromatiques polycycliques et monocycliques, des métaux lourds et des pollutions importantes en composés dits « exotiques » dans le sol et les eaux souterraines.