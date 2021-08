Le projet de réaménagement des bâtiments de l’ASBL Les Amis des Animaux à Feluy est en marche. À quelques semaines du début des travaux, les équipes s’activent à transférer les chats recueillis d’un bâtiment à un autre pour libérer l’espace. Un chantier qui devrait durer 16 mois au total. "Nous allons rediscuter avec l’architecte et le constructeur dans les prochains jours pour le planning des travaux", explique la présidente, Marie-Rose Bruffaerts. "L’abattage du bâtiment devrait être prévu dans le courant du mois de septembre pour débuter la construction du nouveau dès le mois d’octobre. Ça devrait prendre huit mois."

Dans la foulée, une extension du refuge et le réaménagement du second bâtiment sont également programmés. Là encore, le chantier devrait durer huit mois. D’ici septembre, les équipes enchaînent les communications afin d’encourager les adoptions. "Nous ne nous inquiétons pas pour les chatons parce qu’ils sont toujours prisés par les adoptants", poursuit Marie-Rose Bruffaerts. "Mais la situation est plus compliquée avec les chats adultes. Ils sont délaissés par les adoptants, alors qu’ils risquent d’être stressés à cause des travaux."

C’est pourquoi l’ASBL lance un appel aux personnes intéressées d’adopter des chats adultes. Durant les travaux, l’équipe gardera uniquement les chats devenus trop vieux pour l’adoption, ou ceux nécessitant des soins spécifiques. "Ceux de moins de 10 ans sont donc disponibles à l’adoption", ajoute la présidente. "Les autres seront bien au chaud dans nos locaux. Nous ne pouvons pas, encore, surcharger nos familles d’accueil. Et en chercher de nouvelles n’est pas vraiment la solution. Ces chats adultes sont stérilisés, vaccinés et sont prêts à recevoir l’amour de leur future nouvelle famille."

D’autant plus que la présidente de l’ASBL confie que l’augmentation importante du nombre de chats recueillis depuis plusieurs mois maintenant devient compliquée à gérer. C’est pourquoi la nouvelle chatterie permettra d’augmenter la capacité, passant de 30 à 50 places. Un projet soutenu par les riverains, qui n’ont émis aucun avis négatif durant l’enquête publique.

Pour les intéressés, les photos des chats à adopter sont disponibles sur la page Facebook de l’ASBL Les Amis des Animaux. Les visites sont également possibles sur place sur rendez-vous. Les conditions d’adoption sont, elles, spécifiées sur le site internet de l’ASBL. "S’il reste des chats d’ici le mois d’octobre, nous pourrions demander de l’aide d’autres animaleries dans la région. Mais ce serait le dernier recours, car nous aimons ces animaux et nous voulons qu’ils soient enfin bien chez eux, dans leur nouvelle maison."