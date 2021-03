Vers 17h40, ce mardi 23 mars, le son de sirènes d'alarme parcourait les rues de Seneffe et ses alentours. La raison ? Un début d'incendie sur le site d'INEOS à Feluy. La société spécialisée dans le secteur de la chimie a elle-même enclenché son système d'alarme, suite à la survenance d'un départ de feu. Selon les communes d'Écaussinnes et de Seneffe, l'incendie a commencé lors de la préparation d'un équipement dans le cadre de l'arrêt planifié d'une de leur installation.

Heureusement, le feu a été rapidement maîtrisé par les équipes d'intervention internes, évitant ainsi celle des pompiers. INEOS a informé les communes concernées "qu'à aucun moment, cette situation ne présentait de risques pour la sécurité de ses installations et de son personnel, ni pour celle de la communauté environnante et celle de l'environnement au sens large du terme." Une déclaration rassurante, quand on connait la dangerosité des produits contenus sur le site. Plus de peur que de mal donc ce mardi, à Feluy.