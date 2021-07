C’est une bonne nouvelle pour les habitants de Feluy. Depuis quelques jours, les familles qui résident à proximité du parc de la Cartonnerie peuvent profiter d’une nouvelle aire de jeux. On y retrouve un total de huit modules, accessibles aux plus petits comme aux plus grands, c’est-à-dire aux enfants âgés entre 2 ans et 12 ans. Le site restera accessible tous les jours, entre 8 heures et 21 heures.

"Une plaine de jeux était déjà installée à l’époque mais lorsque le lotissement a été construit, les modules ont été enlevés car ils n’étaient plus conformes", précise Marie-Christine Duhoux, première échevine. "La plaine est installée à l’entrée du quartier résidentiel mais tout le monde peut y venir, elle n’est pas réservée aux habitants. Elle est située sur le territoire de Feluy mais elle est aussi à la limite d’Arquennes, elle devrait donc profiter à de nombreuses familles."

Dans les communes, on le sait, pareilles infrastructures pour les enfants manquent. "Ça prend du temps et cela représente un coût, mais l’objectif est de pouvoir en installer dans chaque ancienne commune. Une autre sera bientôt installée à Seneffe, près de la Drève du Château. Les choses se feront petit à petit mais la volonté politique est là."

Comme bien souvent, les craintes de possibles dégradations et actes de vandalisme existent. "La plaine sera fermée en début de soirée mais nous savons que cela ne suffira pas forcément. Au besoin, une caméra sera installée et la police sera sollicitée afin d’effectuer des rondes de surveillance lors de leurs habitudes patrouilles."

L’aire de jeux accueille désormais huit modules, certains destinés aux enfants entre deux et six ans, et trois destinés aux enfants de six à 12 ans. La commune l’a financée sur fonds propres.