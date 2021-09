Seneffe est une commune à deux visages. Il y a le visage industriel, incarné par les zonings de Feluy et de Seneffe-Manage et il y a le visage rural, qui se dévoile sur le reste du territoire communal et dans les différents villages de l’entité. Et si la campagne attire sans nul doute des habitants, ces derniers connaissent-ils pour autant les secrets du monde agricole, au-delà des tracteurs sur les routes le temps des moissons ?

Pour faire découvrir ce monde méconnu, le service environnement de la commune, en collaboration avec le Plan communal de Développement de la nature et la Fédération des Jeunes Agriculteurs, a mis sur pied l’événement Ferme en Ville, soit un week-end dédié au monde agricole. Après une édition réussie en 2019, l’événement revient cette année sur la place Penne d’Agenais.

Ces samedi et dimanche 17 et 18 septembre, la place se trouve donc provisoirement colonisée par les différents animaux de la ferme comme des vaches, des chèvres, des moutons, des lapins, des poules et des canards.

Différentes animations seront également proposées pour toute la famille : lancer de ballots, fausse vache à traire, jeu du clou, parcours avec tracteur à pédale, concours...Des stands seront aussi sur place pour s’instruire quelque peu, en apprenant à composter, en savoir plus sur la protection de l’eau, etc. Dimanche, un marché du Terroir et une exhibition de vieux tracteurs s’ajoute au programme.

Pour cette édition, l’événement a été couplé à d’autres manifestations en lien avec l’environnement. La bibliothèque de Seneffe a inauguré ce vendredi sa grainothèque, l’occasion pour tout jardinier de se fournir en semence pour son jardin. Ce samedi, un « village mobilité » est également accessible. Au programme : bourse au vélo, gravure de vélo, atelier de réparation de vélo, essais de vélos électriques, de monocycle ou de trottinette...