Le 15 novembre prochain, l'agence Belfius située sur la Grand'Place de Morlanwelz fermera ses portes. Une décision qui ne passe vraiment pas auprès des autorités communales de la commune, venant d'un organisme anciennement dénommé "Crédit Communal" et qui regrettent une fois de plus d'être mis devant le fait accompli. "Les presque 20 000 habitants de notre entité avaient déjà connu dans le passé la fermeture de l'agence située sur la place de Carnières (à l'époque dénommée Dexia) laissant une bonne partie de la population sans autre possibilité que de devoir se déplacer vers une autre agence. Aujourd'hui nous constatons un manque flagrant de considération envers nos concitoyens et nos commerçants locaux" peste l'administration communale dans un communiqué.

Et maintenant? "Nous ne restons évidemment pas les bras croisés. Nous entamons dès à présent des démarches auprès d'autres plateformes bancaires pour implanter des distributeurs de billets sur le territoire de Morlanwelz. Nous souhaiterions offrir un service décent à notre population et serions en droit d'obtenir au minimum le placement d'un appareil bancontact pouvant desservir Carnières et Mont-Sainte-Aldegonde."

En clair, les grandes banques, via le réseau Batopin, sont appelées à se manifester. Les institutions bancaires qui n'ont pas encore déserté Morlanwelz sont invitées à, au minimum, garantir aux habitants de Morlanwelz un accès gratuit aux automates pour le retrait d'argent, "mais aussi pour la rédaction de virement et l'impression des extraits de compte."

Appel est donc lancé à une certaine responsabilité civique de la part des grandes banques, les autres que Belfius en tout cas, pour qui une commune d'un peu moins de 20 000 habitants, et dont l'agence drainait aussi la clientèle de Leval-Trahegnies qui a vu son agence fermer il y a quelques années, semble trop insignifiante que pour y maintenir un service. Les clients de l'agence seront invités à se taper quelques kilomètres en plus pour rejoindre Chapelle-lez-Herlaimont, où seront transférés les dossiers de l'agence de Morlanwelz.



Le territoire de Morlanwelz compte actuellement 10 distributeurs de billets. La moitié est regroupée au sein de l'agence Belfius. Après le 15 novembre, il restera deux distributeurs chez ING, deux chez BNP et un chez Bpost.