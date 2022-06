Un Colruyt devrait sortir de terre à Braine-le-Comte. Alors qu’une demande de permis intégré avait été soumise au collège communal il y a deux ans maintenant, elle avait initialement été refusée par ce dernier jugeant que l’ensemble des conditions fixées n’étaient pas remplies. Une nouvelle demande de permis intégré a ensuite été soumise fin 2021 comprenant une enquête qui s’est déroulée entre le 10 janvier et le 9 février. Deux réclamations en ont découlée et seront appliquées au projet qui prévoit la construction d’une surface commerciale et de son parking ainsi que des zones d’espaces verts et un aménagement de voirie au chemin du Pont.

"Les deux réclamations portaient tout d’abord sur la création d’un trottoir et d’une piste cyclable le long du projet jusqu’au rond-point du parc à conteneurs. Le service urbanisme a ensuite réalisé un gros travail pour réclamer la perméabilisation du parking et son intégration paysagère. Un parking vélo et la mise en place de panneaux photovoltaïques ont également été demandés", indique Léandre Huart, échevin de l’Aménagement du Territoire de Braine-le-Comte.

Ce nouveau projet avait de quoi réjouir les conseillers. "L’implantation d’un magasin Colruyt permettra de créer plus de 40 emplois. Les aménagements en matière de mobilité douce bénéficieront également aux citoyens ne faisant pas leurs courses dans cette grande surface ce qui constitue un second bon point. Enfin, la mobilité en sortira également grandie puisque les Brainois étaient jusqu’ici obligés de se rendre à Soignies pour faire leurs courses chez Colruyt alors que maintenant, ils pourront rester au sein de l’entité et se rendre facilement dans ce nouveau magasin", commente Pierre-Yves Hubaut, conseiller communal (Braine).

Toujours au niveau du groupe Braine, le conseiller Jean-Jacques Flahaux se questionnait sur la mise en place ou non d’une barrière à l’entrée du parking. "Les élèves de l’IFAPME travaillent en horaire décalé et pourraient donc bénéficier du parking si des barrières n’y sont pas mises", indique-t-il. Bonne nouvelle pour le conseiller, aucune barrière ne sera apposée. L’échevin Huart espère néanmoins "que le parking ne sera pas saturé par les étudiants".

Seul le groupe d’opposition Ecolo s’est montré défavorable au projet suite "au charroi de plus de 800 véhicules qu’il entrainera". Le groupe aurait également aimé voir une entreprise locale s’implanter à cet endroit et non une grande surface.