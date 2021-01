L'année 2020 a été très spéciale pour tout le monde. Y compris pour le secteur de la construction. Inévitablement, de nombreux projets prévus en 2020 n'ont pas encore pu être concrétisés dans la région du Centre. Ce n'est toutefois désormais qu'une question de temps. A ces projets reportés, s'ajoutent d'autres qui se sont ajoutés au calendrier et qui viendront, si tout va bien, rythmer l'année 2021. Petit tour d’horizon, non-exhaustif dans les différentes communes.

Un gros projet va débuter dès ce mois de janvier à La Louvière. Et même dès ce lundi : l’entrée actuelle permettant d’accéder au CHU Tivoli (du côté des urgences) ne sera plus accessible. Cela en vue de la construction de la nouvelle aile "Coeur du Hainaut" qui s’étalera sur six niveaux qui abriteront un nouveau quartier opératoire (10 salles), les nouvelles urgences adultes-enfants, une extension de l’imagerie médicale et de la médecine nucléaire, de la stérilisation et de la pharmacie ainsi qu’un hôpital de jour chirurgical.

Toujours dans la Cité des Loups, la police va se doter d’un nouveau commissariat en rénovant la gare de La Louvière-Centre. Une étude sera aussi lancée pour définir l’avenir du site de La Louvière-Sud. Par ailleurs, la Ville de La Louvière a prévu un budget en 2021 pour avancer sur le projet du quartier du Bocage qui sera désenclavé afin d’en faire un lieu d’activités ludiques et sportives.

Non-loin de là, à Manage, les premiers coups de pelle pourraient être donnés sur le site de la future centrale thermique TGV. Du moins si la société Baliwind ne décide finalement pas l'abandon du projet. L'exploitant a en effet émis lui-même un recours contre l'octroi du permis, à cause de conditions drastiques imposées par la Région wallonne.

La commune de Manage compte quant à elle bien avancer sur différents projets. Il est prévu d'investir pour les travaux aménagements des 152-156 de la rue Ferrer (982 000 euros). Les bâtiments seront réaménagés en logements. Dans le même temps, le projet du 168 rue Ferrer (deux commerces et deux logements) et celui de la démolition du Ressort routier se poursuivront.

Du côté de Seneffe, l'un des plus projet de 2021 sera la création d'un club house pour le club de tennis de Fluy (800 000 euros) tandis qu'à Ecaussinnes, le réaménagement de la ligne 106 est prévu pour un montant de 1,2 million d’euros. Après des premiers travaux au niveau des ponts, ce beau projet va pouvoir se poursuivre avec la réhabilitation complète de ce sentier qui deviendra une colonne vertébrale de la mobilité douce à Ecaussinnes. Concrètement, le nouveau cheminement sera constitué d’une bande cyclable de 2,40 mètres qui est conçue pour permettre à deux cyclistes de se croiser.

Plusieurs gros projets immobiliers vont aussi démarrer ou se poursuivre dans les prochains mois. Citons notamment celui du quartier des Aulnées à Soignies dont les premiers aménagements vont débuter prochainement. Le projet de Delzelle prévoit la construction de 499 appartements et 65 maisons unifamiliales, soit pas moins de 564 logements.

A Braine-le-Comte, un écoquartier de 245 logements va quant à lui s'installer à la place des terrains en friche juste à côté de la gare. Il est également prévu d'installer quelques commerces de proximité au rez-de-chaussée des immeubles à appartements. Le projet devrait débuter dans le courant de l'année.

Enfin, citons encore la rénovation de deux piscines de la région. Celles de Binche et de Soignies. Déjà fermée depuis quelques semaines, les deux établissements vont recevoir un énorme lifting durant cette année 2021 pour rouvrir en début d'année 2022.