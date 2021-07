Les Loups ont une nouvelle fois démontré leur capacité de mobilisation et leur solidarité. Ce vendredi, la ville de La Louvière lançait un appel aux bonnes âmes afin de venir en aide aux personnes sinistrées par les inondations qui ont très durement touché le pays en fin de semaine. Il n’aura fallu que quelques heures pour que les inscriptions soient complètes.

"Vous êtes plusieurs centaines à vous être déjà inscrits pour aller aider les victimes des inondations sur les zones sinistrées. Nous avons atteint la capacité maximale, nous ne prendrons plus d’inscriptions jusqu’à nouvel ordre", annonce-t-on du côté de la ville, ravie de cette incroyable mobilisation.

Pour rappel, vendredi, les volontaires étaient invités à se manifester afin de proposer leur aide au nettoyage, déblayage et à toutes autres missions que les relais sur place jugeront utiles sur les zones sinistrées. Un bus communal sera affrété à cette occasion, afin d’assurer le transport (aller-retour) des bénévoles sur place. Des agents du service infrastructure et plusieurs engins de la flotte communale feront également le voyage jusqu'à l'est du pays. L'ensemble des volontaires sera équipé avec le matériel communal nécessaire et la logistique sera entièrement prise en charge par la Ville.

Les opérations devraient débuter ce lundi et s’étaler jusqu’à vendredi au moins, en fonction des besoins et ressources disponibles.