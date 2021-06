L’information vient de tomber. Ce 10 juin, la présence de la grippe aviaire de type H5N8 a été confirmée chez un détenteur particulier situé sur la commune du Roeulx. Il s'agit d'une variante hautement pathogène du virus. Afin d'éviter une nouvelle propagation du virus, une zone de surveillance de 10 km, une zone de protection d’environ 3 km et une zone tampon temporaire de 500 m ont été mises en place. Dans ces zones, des mesures supplémentaires sont prises pour les détenteurs professionnels et particuliers.

Au sein de la zone de surveillance de 10 km et de protection de 3 km, chaque détenteur professionnel doit réaliser dans les 24h un inventaire qui indique, par espèce, le nombre d'animaux détenus. Dans celle tampon cette fois, les détenteurs particuliers doivent dans les 48 heures soumettre au bourgmestre un inventaire qui indique, par espèce, le nombre d'animaux détenus.

Dans cette zone, les mesures suivantes s'appliquent également. "Les déplacements de volailles, oiseaux et œufs à couver sont interdits (le transit à travers la zone est autorisé", explique l’AFSCA. "Les volailles et autres oiseaux captifs doivent être nourris et abreuvés à l'intérieur. Les foires, marchés, expositions et autres rassemblements de volailles et d'autres oiseaux détenus en captivité sont interdits."

Le risque de contamination par les oiseaux sauvages reste suffisamment faible pour qu'aucune mesure supplémentaire ne soit prise dans le reste du pays. "Cette contamination montre que le virus de la grippe aviaire n'a pas complètement disparu en Belgique et que tous les éleveurs de volailles doivent encore faire preuve de prudence", ajoute l’AFSCA, qui suit de près l'évolution de la situation en Belgique.

L'ensemble des acteurs du secteur de l'élevage avicole a été informé de la situation. Rassurez-vous, le virus tel qu'il circule actuellement n'est pas transmissible aux humains. Le consommateur n'encourt donc aucun risque. La viande et les œufs de poules peuvent être consommés en toute sécurité.

Pour rappel, l'influenza aviaire ou grippe aviaire est une maladie virale très contagieuse, à laquelle probablement toutes les espèces avicoles sont sensibles. La nature des symptômes et l'évolution de la maladie dépendent du caractère pathogène de la souche virale, de l'animal concerné, de l'environnement et d'autres infections éventuelles. "La contamination de la volaille peut se faire par le biais de contacts directs avec des animaux malades, ou par exposition à du matériel contaminé, comme du fumier ou des caisses sales", précise l’AFSCA. "Une contamination peut aussi se propager via l'air, sur des distances relativement courtes."