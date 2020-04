Le nouveau conseil d'administration souhaite maintenir l'ancrage louviérois.

La société du Groupe Dragone "Tailleur de Rêves", fondée en 2001 à La Louvière par Franco Dragone et spécialisée dans la création et la conception de costumes de scène, met en place un nouveau conseil d'administration. Franco Dragone passe le témoin. Le nouveau conseil d'administration est composé de Jean-Marie Limpens, administrateur indépendant, qui en assurera la présidence, Cédric Van Themsche, par ailleurs en charge de la direction financière intérimaire du Groupe Dragone et Claudine Cornet, qui cède par ailleurs son mandat de directrice générale de la société à Vincent Moreaux, chargé de missions depuis octobre 2019.

La société entend rester fidèle "à sa vocation sociétale de développer à La Louvière un atelier d'excellence dans la création et le support de l'activité artistique, bien ancré dans la réalité économique, sociale et culturelle du bassin Coeur du Hainaut, et au rayonnement international", a indiqué l'entreprise dans un communiqué jeudi.

Le nouveau conseil d'administration souhaite "maintenir l'ancrage louviérois d'une entreprise hautement qualifiée qui reste un des fleurons de l'industrie textile wallonne. Il a d'ailleurs répondu aux appels du secteur hospitalier et de soins du bassin de vie Coeur du Hainaut, en confectionnant des masques depuis une semaine et prochainement des vêtements de travail pour le personnel de soins."

Il se donne pour mission, dans l'immédiat, d'assurer un plan de continuité des activités afin de préserver la survie de l'entreprise. Le CA entend, à moyen terme, conduire un solide plan de relance des activités conformément au plan financier défini, et, à plus long terme, inscrire l'entreprise dans une dynamique nouvelle.