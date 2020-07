Le troisième long-métrage de Frédéric Quiring se prépare en Belgique. Et plusieurs figurants sont recherchés.

Avec la réouverture des cinémas et le déconfinement des activités culturelles, le septième reprend vie, petit à petit. D’abord sur les grands écrans même si le masque est devenu obligatoire ce 11 juillet. Mais aussi en coulisse où les tournages de long-métrages reprennent enfin après plusieurs mois de stand-by.

L’un d’entre eux, intitulé La Classe Internationale, se déroulera en partie à Soignies et Bruxelles durant les mois d’août et septembre. Il mettra en scène Melha Bedia (la sœur de Ramzy), Audrey Fleurot, célèbre pour ses rôles dans le Bazar de la charité, Intouchables ou Kaamelott, mais aussi François Berléand que l’on ne présente plus.