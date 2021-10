Les tournages n'en finissent plus de s'enchaîner sur le territoire de Braine-le-Comte. Après avoir accueilli en juin les équipes de la série sur les tueurs du Brabant "1985", celle du long-métrage "l'Amour selon Dalva" en septembre, une nouvelle équipe investit les lieux pour une journée de tournage ce mercredi 27 octobre: celle de "Mauvaise Pioche".

Il s'agira d'une série télévisée humoristique française réalisée par Fred Scotlande et dans laquelle jouent François Damiens et Vincent Dedienne. Pour cette journée de tournage, la production est à la recherche de figurants, hommes et femmes de toutes nationalités. Conditions: être disponible toute la journée de 7h30 à 19h30, être âgé de 20 à 55 ans, être sportif…Les scènes prévoient une poursuite dans un bois par les services secrets. De vrais policiers, militaires, agents de sécurité…sont bienvenus.

Mauvaise Pioche mettra en scène un duo que tout oppose: l’un est téméraire et hâbleur, l’autre est plus réfléchi et peu enclin à l’aventure. Mais ils se retrouvent tous deux emmenés dans une histoire rocambolesque, dont on espère que le scénario est mieux écrit que le synopsis.

Pour s'inscrire au casting: https://castprod.com.