Martine Paternostre a repris le travail ce jeudi, après cinq semaines d'absence.

Ce jeudi 16 avril était une date importante pour Martine Paternostre. La présidente du CPAS du Roeulx a pu reprendre officiellement les fonctions qu'elle a dû céder à son adjoint au milieu du mois de mars. La faute à ce foutu coronavirus qui l'a frappée de plein fouet. "Aujourd'hui, ça va. Je reprends du poil de la bête mais cette période a été très difficile", confie l'échevine rhodienne qui a accepté de nous raconter son épreuve.

Tout a donc commencé le 13 mars avec l'arrivée des premiers symptômes qui se sont rapidement amplifiés. "Je n'ai jamais toussé mais j'ai été totalement épuisée. J'étais fort courbaturée, je ne savais plus rien avaler et j'avais une insuffisance en oxygène. J'ai aussi eu beaucoup de fièvre : ma température est montée à 40,5 degrés. Ma fille a alors décidé de m'envoyer dans un hôpital de la région."

"On m'a renvoyée chez moi après deux jours"

Le séjour a toutefois tourné court après seulement deux nuits d'hospitalisation. "On m'a testé et on m'a confirmé que j'avais contracté le Covid-19", poursuit Martine Paternostre. "Mais on m'a renvoyée chez moi après seulement deux jours parce que j'étais "un danger pour le corps médical". C'est ce qu'on m'a dit là-bas. Alors que je ne tenais plus sur mes jambes..."

Une fois rentrée à son domicile, Martine Paternostre a d'ailleurs fait plusieurs malaises, dont des syncopes. "J'ai beaucoup de chance d'être encore là aujourd'hui. Car j'ai reçu d'excellents soins à la maison auprès de ma fille qui est vétérinaire et qui a fait tout ce qu'il fallait pour moi. Sinon je ne serais peut-être plus là. Mais je n'en veux à personne. Parce que je sais que nous étions au début d'une période très grave et difficile. Tous les médecins étaient démunis face à la situation. Je n'accuserai d'ailleurs personne parce que c'était probablement la même chose ailleurs."

© DR



Martine est désormais remise sur pied et prête à prendre le taureau du CPAS par les cornes. "Je travaille à nouveau officiellement depuis chez moi même si j'ai toujours essayé de rester au courant de ce qui se passait", signale la présidente du CPAS qui a déjà dû prendre une décision pour le home Saint-Jacques. "Nous avons décidé, en concertation avec la direction, d'interdire les visites. Il y a déjà eu quelques cas au sein des résidents et du personnel et on ne veut pas que ça s'aggrave."

Ce dimanche 19 avril, les fameux tests de dépistage promis depuis plusieurs jours arriveront enfin. "Les 55 résidents pourront tous être testés. Il est clair que la situation n'est pas facile. J'en profite d'ailleurs pour saluer l'ensemble des équipes qui font un travail formidable. Nous avons aussi accueilli plusieurs bénévoles ainsi qu'une infirmière pensionnée qui a décidé de reprendre du service pour aider la maison de repos. Je trouve ça admirable."