Ce mercredi soir, la RAAL reçoit Anderlecht au Tivoli pour les seizièmes de la Crocky Cup. Un match particulier pour les Loups qui espèrent réitérer l’exploit de 2003. Fred Tilmant portait le maillot vert à l’époque. Deux ans plus tôt, lorsque la RAAL officiait encore en D1, il avait même planté un but aux Mauves.

"Je me souviens de cette tête au Parc Astrid, c’était en 2001. C’était parti d’une infiltration de Rogerio qui avait écarté à droite pour Luciano Djim qui avait adressé un long centre entre le petit rectangle et le point de penalty. Je suis arrivé du côté gauche et j’ai mis un coup de boule", nous rappelle Fred Tilmant.

Un but que l’échevin binchois n’est pas près d’oublier. Pourrait-on assister au même spectacle ce mercredi soir au Tivoli ? "Je suis de nature optimiste donc je pense que La Louvière a toutes ses chances. Tout dépend de comment Anderlecht va entamer la rencontre. S’ils le prennent un peu par dessus la jambe, la RAAL pourrait créer la surprise. En tout cas, les joueurs doivent y croire, comme nous en 98. Nous étions alors en D2, nous avions reçu le Standard qui avait vraiment le vent en poupe à l’époque. Et on avait failli les éliminer. Nous avions finalement été vaincus, mais on avait apporté du spectacle et les supporters étaient contents."

Reste à voir si le coach d’Anderlecht le prendra par dessus la jambe ce soir. Un coach que notre Binchois a côtoyé sur les terrains. "J’avais joué contre Vincent Kompany quand il était encore à Anderlecht. Le coach Ariël Jacobs m’avait donné pour principale mission défensive de faire en sorte que Vincent Kompany n’ait pas le ballon, car il pouvait être dangereux quand il s’infiltrait dans le terrain. Au bout d’un moment, il vient me voir et me dit : « Fred, tu me casses les pieds, j’ai jamais le ballon ». Je lui ait dit que c’était mon rôle", sourit l’ancien Loup. "C’était une époque où il y avait de la bonne ambiance sur les terrains en D1, les joueurs se connaissaient."

De la bonne ambiance, il y en aura aussi au Tivoli ce soir. En tant qu’ambassadeur de la RAAL, Fred Tilmant y recevra les invités VIP en début de soirée. Ensuite, il sera sur Antenne Centre avec Ariël Jacobs pour donner son point de vue sur la rencontre.