Le Louviérois chercher à sensibiliser les 15-25 ans au respect des mesures de confinement.

Après quasiment trois semaines de confinement, on constate encore que beaucoup de jeunes (mais ils sont de plus en plus rares) n'ont pas compris le message. Ils sortent en rue comme si le coronavirus n'avait jamais existé. La réalité est pourtant bien différente et Freddy Tougaux tente de leur faire prendre conscience de la gravité de la situation, à sa manière. "A vous, mes chers gaillards de 15-25 ans, à tous ceux qui pensent que le confinement c'est des couillonnades, qu'on est fait de trop", débute l'humoriste dans une vidéo.

Cette vidéo de deux minutes a été publiée par la Province du Hainaut dans le cadre d'une campagne de sensibilisation à l'égard des jeunes. Le Louviérois choisit d'exposer deux situations extrêmes pour faire passer le message.

"Imaginons qu'on en fait de trop : confiner les gens pourquoi ? C'est une perte de temps, d'argent pour tout le monde. Et dans deux mois, on fera peut-être le constat qu'on a eu l'air con de paniquer. Mais imaginons l'inverse : on arrête le confinement et on ne prend plus les mesures nécessaires et on se dit que le virus passera comme un mauvais rhume. On n'aura plus l'air con puisqu'on sera morts... Peut-être pas moi, toi ou ton voisin mais quelqu'un d'autre... un, deux, trois... peut-être des milliers. Les morts, ce ne sont pas des chiffres mais des gens."

"On organisera un grand barbecue à l'air libre avec tous les cons"

Freddy Tougaux prône donc un adage : "si je dois choisir entre avoir l'air con et être mort, je préfère la première solution", lance-t-il. "De toute façon, avoir l'air con ça m'arrive tous les jours. Tandis qu'être mort, ce n'est qu'une fois... Et souvent, ça ne tombe pas le bon jour. En définitive, je préfère fondamentalement avoir les remords passagers d'avoir l'air con que d'avoir les regrets éternels d'être mort."

L'humoriste du Grand Cactus se transforme enfin en grand philosophe pour conclure. "Dans deux mois, on organisera un grand barbecue à l'air libre avec tous les cons. Parce que tant qu'on est con, ça veut dire qu'on est vivant. Alors, confinons-nous utile et agréable !"