Après avoir cartonné au TTO, Jean-François Breuer part en tournée et s'arrête à Braine-le-Comte.

Ce n'est pas Rami Malek ni une grosse production hollywoodienne. Mais c'est franchement plus drôle. Après avoir cartonné au Théâtre de la Toison d'Or et joué les prolongations, Jean-François Breueur part à l'assaut de la Belgique avec son spectacle Frédéric. Ou l'histoire du plus grand fan vivant de Freddie Mercury qui rêvait de l'incarner sur scène.

C'est chose faite dans un spectacle où Jean-François Breuer déploie en live ses talents de chanteur et musicien. Dominique Bréda le met en scène dans un personnage de sosie désabusé du plus célèbre moustachu de la musique. Salué par les critiques, ce spectacle passera par Braine-le-Comte le 8 mai 2020 au centre culturel.