L'objectif est de mutualiser les effectifs tout en réduisant les coûts.

Notre région sera-t-elle le théâtre de la toute première fusion de zone de police en Wallonie depuis la réforme des polices en 2001 ? Ce n'est pas impossible. La zone Anderlues-Binche et la zone Lermes (Lobbes, Erquelinnes, Merbes-le-Château et Estinnes) n'ont en tout cas jamais été aussi proches d'un mariage. "Les deux collèges de police ont récemment marqué leur accord pour qu'une étude soit menée", confie Laurent Devin (PS), bourgmestre de Binche et président du collège de la zone police Anderlues-Binche.

"Il est toujours utile de réfléchir à la meilleure sécurité possible pour nos citoyens", estime Laurent Devin. "Nous encourageons à la réflexion parce que la sécurité est la priorité numéro une des citoyens. En tant que bourgmestre, c'est donc la mienne aussi."

"Que peut-on faire pour améliorer la sécurité ?"

Ce travail mené par Laurent Raspe (chef de corps pour Anderlues-Binche) et Philippe Stratsaert (chef de corps de la zone Lermes) est actuellement en cours. "L'objectif est de voir ce qu'il serait possible de faire à l'avenir en termes de partage de compétences et de services. Avec, au bout de la réflexion, une éventuelle fusion. Mais à l'heure actuelle, nous ne sommes pas encore au stade des discussions politiques pour aller plus loin. Nous devons d'abord entendre les réflexions des chefs de corps : que peut-on faire ensemble pour améliorer la sécurité et jusqu'où doit-on aller ?"

© BELGA



Pour la majorité des policiers concernés, cette fusion semble sonner comme une évidence. Et surtout une nécessité. Les deux zones considèrent que les sept missions de base (accueil, intervention, travail de quartier, assistance policière aux victimes, recherche et enquêtes, maintien de l'ordre et circulation) ne sont pas suffisamment bien assurées. La faute à un manque d'effectif. Il manque douze policiers à Binche tandis que huit postes sont ouverts depuis plus de deux ans pour Lermes mais aucun policier n'a été recruté.

Les deux chefs de corps sont donc plus que favorables à une fusion. Leurs arguments sont doubles : une association permettrait non seulement de pallier au manque d'agents mais aussi d'effectuer des économies d'échelle (un seul chef de corps, un seul secrétaire de zone, ...). Or, l'on sait que les finances des zones de police sont de plus en plus difficilement supportables pour les communes. Surtout en sachant que d'autres frais importants vont s'ajouter dans les prochaines années : les chèques repas pour l'ensemble du personnel en 2022, l'augmentation des assurances ou encore une revalorisation salariale attendue depuis 2001.

Des rapprochements déjà existants

Cette fusion irait aussi dans le sens des premiers rapprochements déjà effectués. La police binchoise met par exemple ses cellules à disposition de la zone Lermes tandis que Lermes propose une assistance sociale pour l'aide aux victimes. Idem avec divers achats, notamment informatiques, effectués ensemble par les deux zones ou encore avec certains entraînements communs. Qui plus est, beaucoup d'agents des deux zones se connaissent déjà.

© AVPRESS

Concrètement, rien n'est encore décidé mais cette potentielle "zone Anderlues-Binche-Lermes" pourrait par exemple se dessiner avec une centralisation des services au commissariat de Binche. La libération des locaux d'Erquelinnes permettrait d'y rassembler tous les services de proximité, en mettant en place un système de permanence au sein des hôtels de ville des autres communes.

En Flandre, les démarches de fusion sont bien plus ancrées qu'en Wallonie. Les différentes zones suivent les recommandations de l'Etat fédéral qui avait lancé il y a quelques années une enquête sur l'ensemble du territoire belge afin de savoir si certaines volontés de fusions existaient.