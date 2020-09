Il y a eu beaucoup de mouvement ces derniers mois à la gare de Braine-le-Comte. Les travaux se sont multipliés tant au niveau du bâtiment d'accueil des voyageurs qu'à l'arrière de la gare. Un an et demi après le début des manœuvres, un état des lieux de l’avancement a été réalisé ce mercredi par le ministre de la mobilité François Bellot, le bourgmestre Maxime Daye et le directeur général stations de la SNCB Patrice Couchard.

"L’ensemble des projets représente un investissement global de 9 millions d’euros pour la SNCB et la fin de l’ensemble des travaux est prévue pour mi-2021", signale Patrice Couchard qui a d'abord fait le point sur le bâtiment de la gare dont les travaux de rénovation des façades (restauration des maçonneries, remise en peinture des menuiseries) viennent de s'achever. A l’intérieur, les gros-oeuvre est terminé et les ouvriers se chargent désormais des finitions (pose des revêtements, des faux-plafonds, etc.).

© Chantiers Braine-le-Comte

Les travaux se sont portés sur la rénovation complète de l’aile "côté Mons" du bâtiment et de sa partie centrale (l’aile côté Bruxelles est déjà terminée). C'est-à-dire l’aménagement de nouveaux espaces intérieurs : une nouvelle salle des pas perdus, des locaux à destinations de futures concessions commerciales et de nouveaux sanitaires. Une attention particulière a été portée à l’amélioration de l’accessibilité des personnes à mobilité réduite grâce notamment à l’automatisation de la porte d’accès et la mise en place d’un cheminement podotactile.

Le parking presque terminé

Des aménagements bien nécessaires puisque cette gare, construite en 1841, est l'une des plus anciennes gares encore en activité. "La gare est un des atouts majeurs de notre Ville : ses liaisons directes vers Bruxelles sont un plus pour des milliers de navetteurs quotidiens", commente le bourgmestre Maxime Daye. "De nombreux citoyens ont d’ailleurs choisi de venir s’établir dans notre Ville en évolution pour l’accessibilité du chemin de fer. C’est pourquoi il est essentiel d’avoir une infrastructure digne de ce nom."

© Chantiers Braine-le-Comte

© Chantiers Braine-le-Comte



De nouveaux escalators et un ascenseur

L'autre grand chantier s'est porté sur l'arrière de la gare. Les travaux sont en phase d'achèvement pour la construction d'un nouveau parking d’une capacité de 470 places ainsi que pour prolonger le couloir sous voies existant jusqu’à ce parking. Une voirie d’accès depuis le Chemin de Feluy (N533) sera également réalisée, ainsi qu’une rampe d’accès piétonne, financée par la Ville de Braine-le-Comte, entre le couloir-sous-voies et le futur éco-quartier qui verra le jour à côté du nouveau parking. Par ailleurs, un abri vélos sécurisé d’une capacité de 48 emplacements sera déployé dans le courant du premier trimestre 2021.

Le ministre François Bellot a profité de son passage à Braine-le-Comte pour annoncer une autre bonne nouvelle. Les cinq escalators donnant accès aux quais seront prochainement renouvelés, et un ascenseur assurant la liaison entre le nouveau parking et le couloir-sous-voies sera installé. De quoi enfin répondre aux attentes des navetteurs qui sont privés d'escalators en fonctionnement depuis des années.

Enfin, la signalétique dans et autour de la gare ainsi que sur les quais et dans le couloir sous voies sera entièrement repensée pour améliorer la visibilité et faciliter les déplacements des voyageurs. "Grâce au milliard d’euros vertueux dégagé sous mon impulsion, des gares stratégiques comme celle de Braine-le-Comte peuvent bénéficier de montants conséquents pour améliorer sensiblement le service aux voyageurs", explique le ministre François Bellot. "Ici par exemple, la gare a été rénovée de façon esthétique et fonctionnelle et des escalators faciliteront bientôt grandement les déplacements des personnes à mobilité réduite vers les quais."

© AVPRESS