La résidente la plus célèbre du centre psychiatrique Saint-Bernard de Manage a déménagé. Geneviève Lhermitte, condamnée à perpétuité pour avoir tué ses cinq enfants en 2007, a été transférée vers un autre établissement psychiatrique, relatent nos confrères de Sudpresse. La destination n'a pas été communiquée mais il s'agit d'un centre plus ouvert même si Geneviève Lhermitte garde une obligation de résidence et ne pourra donc pas quitter les lieux.

C'est en réalité en décembre dernier que la Nivelloise de 57 ans a quitté Manage, soit plus d'un an et demi après son arrivée. Après douze années passées à la prison de Berkendael où elle avait finalement pu obtenir sa libération conditionnelle et avait intégré le centre Saint-Bernard en avril 2019.

Geneviève Lhermitte, bien qu'internée, profitait à Manage de son droit de circuler librement à l'intérieur des murs du centre psychiatrique. Elle pouvait parfois sortir de son unité pour se rendre à la boutique, en salle de sport ou au parc, toujours accompagnée d’un membre du personnel. Durant cette période, elle a pu en tout cas suivre des soins psychiatriques et reprendre progressivement le chemin de la liberté.

La voilà désormais entrée dans une étape supplémentaire. Un assouplissement qui prouve l'évolution de l'état psychologique de Geneviève Lhermitte. Dans ce nouveau centre psychiatrique, elle pourra bénéficier d'encore davantage de liberté même si elle sera encore suivie de près et ne pourra évidemment pas sortir pour se balader dans la rue.