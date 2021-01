Le chantier aurait pu commencer à l'automne 2020. La Sofico explique pourquoi il a été décalé.

C'est un chantier attendu par beaucoup de monde, notamment ceux qui, très nombreux, ont déjà eu un accrochage ou une grosse frayeur au carrefour formé par la route de Mons (N90) et l'avenue Léopold III (N27). On l'appelle l'Octroy de Bray et le site est à cheval entre Estinnes et Binche.

Il a surtout été le théâtre de nombreux accidents. Si bien que l'idée d'aménager un rond-point à la place de ce dangereux carrefour est portée depuis longtemps. En 2016, la bourgmestre d'Estinnes, Aurore Tourneur, avait ainsi obtenu que le fameux giratoire soit inscrit au Plan infrastructures du ministre des Travaux publics.