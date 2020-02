Un soir de répétition de batteries… Candice Baillé était certaine de trouver des témoins.

Les réseaux sociaux sont souvent décriés, mais c’est oublier qu’ils restent un outil et que tout dépend de ce que l’on en fait. Pour Candice Baillé, l’outil s’est avéré particulièrement utile. Après avoir lancé une bouteille à la Toile, elle a pu retrouver le chauffard qui avait embouti sa voiture et commis un délit de fuite dans la foulée.

Les faits se sont déroulés tard dans la soirée du 19 janvier, soirée marquée par les répétitions de batteries dans la Cité du Gille. "J’ai entendu un grand boum vers 2h30 du matin", explique Candice Baillé. "Ma fille, qui dort du côté de la rue, s’est mise à hurler. J’ai jeté un coup d’œil par la fenêtre sans trop me poser de question, j’étais plus occupée à calmer mon enfant. Le lendemain matin, en partant travailler, j’ai vu que ma voiture était légèrement déplacée. J’ai d’abord cru que c’est ma compagne qui l’avait bougée pour une raison quelconque. Mais j’ai ensuite vu qu’elle était sérieusement abîmée et qu’elle avait bougé sous l’effet du choc."

Si le chauffard n’a pas pris la peine de laisser un petit mot avec ses coordonnées pour dresser ultérieurement un constat, il a malgré tout laissé derrière lui un morceau de phare. "Un ami garagiste m’a dit que la marque du véhicule était indiquée à l’intérieur de la pièce. J’ai ainsi pu voir que c’était une Citroën", poursuit Candice Baillé. "Ensuite, j’ai lancé un appel à témoins sur Facebook. Sans indiquer la marque pour ne pas influencer les commentaires et vérifier si les informations qu’on me transmettrait concordaient avec la pièce."

L’appel de la Binchoise s’est répandu comme une traînée de poudre sur la Toile. "Ça a été très vite pour retrouver la voiture. Des jeunes m’ont dit qu’ils avaient vu passer une voiture accidentée près du rond-point de l’avenue Marie Josée. Elle fumait. Ils se doutaient qu’elle venait d’avoir un accident, mais n’ont pas pu prendre la plaque. Le lendemain, quelqu’un m’a contactée pour me dire qu’il pensait avoir trouvé la voiture garée près d’un pont. Il m’a envoyé quelques photos et ça correspondait. Je suis également allée sur place pour vérifier. Ensuite, je suis retournée à la police pour communiquer aux enquêteurs ces informations."

En lançant son appel à témoin, Candice Baillé ne posait pas un acte désespéré. Mais elle ne pensait pas que les choses iraient si vite. "J’étais tellement fâchée sur le coup, je me suis dit qu’il était impossible que personne n’ait vu ce qui s’était passé. Surtout un soir de répétition de batteries. Mais j’ai été surprise de voir qu’en une petite semaine, l’affaire était réglée. J’ai eu de la chance avec mes Sherlock Holmes de Facebook."

La Binchoise reste malgré tout avec des soucis administratifs sur les bras. "Quelles que soient les circonstances de l’accident, je regrette qu’un petit mot n’a pas été laissé. À présent, comme il y a eu un délit de fuite, le dossier est parti au service juridique et je ne serai pas remboursée avant deux ans. Heureusement que j’ai une omnium, mais je me serais bien passée de cette histoire. En tout cas, je remercie toutes les personnes qui m’ont aidée en faisant jouer leurs contacts."