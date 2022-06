Juin sera en fête à La Louvière où de nombreuses activités sont prévues du 17 au 20. Ces quatre jours de festivités seront notamment marqués par le retour de la braderie et de la ducasse ainsi que de la fête de la musique. Le sport sera également à l’honneur par l’intermédiaire de la 34e édition du jogging de La Louvière. Tous ces événements marqueront par la même occasion le lancement de la saison d’été.

Pour ce retour, un petit changement est à signaler dans l’organisation de la fête de la musique. L’asbl Indigo et ses jeunes en ont en effet repris les rênes permettant à ces derniers de s’inscrire véritablement dans le processus participatif. "L’asbl Indigo participe depuis de nombreuses années à la confection des fêtes de la musique. Les jeunes de l’association seront désormais les maîtres d’ouvre de l’événement", annonce Laurent Wimlot, échevin de la Culture à La Louvière et également président de l’asbl Indigo. "Les jeunes peuvent ainsi s’inscrire dans le processus participatif en mettant directement la main à la pâte. L’Indigo Band, le groupe de musique de l’asbl, aura également l’occasion de s’illustrer durant les fêtes de la musique marquant ainsi le réel aboutissement des projets des jeunes."

Outre l’Indigo Band, d’autres groupes seront à l’affiche des fêtes de la musique, le vendredi 17 juin. On retrouvera ainsi Thomas Frank Hopper, Moonstone et Leslie Louise. Zerko, Mvrek, Ali Mowel et Sandrillano complèteront la line-up. Le samedi mettra à l’honneur les commerces de l’Horeca. Ces derniers ont en effet reçu des subsides pour permettre à des groupes de s’illustrer dans leurs établissements. Des orchestres itinérants animeront la journée de dimanche dès 11h.

En parallèle aux fêtes de la musique, la grande braderie de La Louvière fera également son retour. "Nous nous faisons une joie de pouvoir retrouver les citoyens flâner dans les rues à l’occasion de la grande braderie qui se déroulera du 17 au 20 juin", indique Pascal Leroy, échevin du Développement économique et commercial. "Le centre-ville sera fermé du vendredi au dimanche pour permettre aux citoyens de déambuler librement entre les différents commerces."

Les forains et plus de 40 exposants animeront donc ce week-end de fêtes. Il sera également marqué par une nouveauté : une course des commerçants et des garçons de café le dimanche.

L’aspect sportif ne sera pas en reste puisque la 34e édition du jogging de La Louvière combinera activités pour enfants et pour adultes tout au long du week-end. Les écoles de la Cité des Loups participeront également à cette grande fête sportive. Marche et pêche seront également au programme.