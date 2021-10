Les plateformes en ligne tendent à battre des records et les centres commerciaux ont poussé comme des champignons ces dernières années. Pourtant, les commerces de proximité ont de plus en plus le vent en poupe. Ils ont littéralement fait un carton au cœur du confinement. Ils sauvent même les grandes villes wallonnes de la désertification commerciale.

Mais il n'y en a pas que pour les centres urbains. À Estinnes aussi, on compte des commerces de proximité. Et ils seront mis à l'honneur le 13 novembre à l'occasion de la Journée du commerce local. Dans la commune rurale, c'est une grande première qui voit le jour sous l'impulsion des échevinats du Commerce et du Plan de Cohésion sociale.