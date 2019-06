Un réseau de trafiquants de drogue vient d'être démantelé à La Louvière. Le service d'enquête et de recherche de la police louviéroise vient d'interpeller neuf personnes, toutes inculpées à des degrés divers dans un dossier relatif à la vente et au trafic de stupéfiants. Pour six d'entre elles, le juge d'instruction a décerné un mandat d'arrêt. Ils ont donc été envoyés directement en prison.

Ce coup de filet a été réalisé le mercredi 5 juin grâce à huit perquisitions coordonnées sur le territoire de La Louvière. En plus des neuf interpellations, les enquêteurs ont mis la main sur d'importantes quantités de drogues, à savoir 4 kg de marijuana et 300 grammes de cocaïne. Ce qui, à la revente, correspondrait à plus de 50 000 euros. A cela s'ajoutent la saisie de 6 000 euros en cash et d'une arme à feu.