C'est parti pour plusieurs mois de travaux dans le centre de Chapelle-lez-Herlaimont. Dès ce lundi 11 octobre, des travaux de voirie et d'égouttage auront lieu à la rue du Monument, y compris l'intersection avec la rue Warocqué. Ce chantier se déroulera en 3 phases.

La première phase consistera à établir la nouvelle connexion à l’égouttage sur la chambre de visite existante au carrefour des rues Warocqué et du Monument ; cette phase est planifiée jusqu’à la première semaine de novembre. Au cours de la deuxième phase, l’égouttage à la rue du Monument sera réalisé et les raccordements particuliers remplacés. Enfin, la troisième phase permettra la création de la voirie, des trottoirs et des zones de stationnement.

Les travaux s'étendront sur un délai de 120 jours ouvrables et auront indéniablement un impact sur la mobilité. La rue du Monument ainsi que la rue Warocqué seront interdites à la circulation. La déviation se fera par la rue César de Paepe et la rue du Parc et, pour les habitants de la rue du Monument, par la rue du Progrès et de l'Industrie.

Les habitants peuvent joindre le département des travaux au 064/43.20.70 et le service mobilité au 064/ 43.12.45 pour toute information complémentaire.