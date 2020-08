Alors que la préoccupation majeure reste d'identifier la cause de ces nuisances.

Depuis plus d’une semaine maintenant, les enquêtes se poursuivent pour découvrir l'origine précise des odeurs incommodantes et parfois irritantes ressenties majoritairement à Feluy et Arquennes. Si les efforts déployés doivent permettre de mettre fin à cette situation et de répondre aux interrogations et inquiétudes des riverains, force est de constater que majorité et opposition ne parviennent pas à mettre de côté leur rivalité politique.

Dans les rangs de l’opposition, les groupes PS et Alternative Citoyenne avaient sollicité l’organisation d’un conseil communal d’urgence. Une demande à laquelle n’avait pas accédé la majorité, ce qui avait contraint l’opposition à faire usage de l’article 8 du règlement d’ordre intérieur du conseil, lui permettant d’en convoquer un en date le 12 août prochain. Objectif, "faire la lumière sur cette situation."