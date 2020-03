La zone de secours Hainaut-Centre s'organise pour protéger au maximum son personnel.

Les médecins, infirmiers ou encore kinés sont en première ligne face au Covid-19. Les ambulanciers aussi. Ainsi, au sein de la zone de secours Hainaut-Centre, plusieurs dispositions ont été prises ou sont en passe de l’être. Des ambulances, spécifiquement dédiées au transport de personnes infectées ou fortement susceptibles de l’être, seront prochainement apprêtées.

"Nous sommes en train de nous organiser sur base des informations dont nous disposons", confirme Baudouin Vervaeke, commandant de la zone de secours Hainaut-Centre. "Trois ambulances sont normalement prévues pour le Hainaut mais nous ne savons pas encore s’il s’agira d’un véhicule dont nous disposons déjà ou s’il s’agira d’une ambulance du 112 qui changerait de destination."

Comme tous, le commandant de zone tente d’anticiper au maximum l’évolution de la situation sans pour autant disposer de toutes les informations. "Ces ambulances doivent être réparties sur l’ensemble du territoire provincial, en concertation avec le SPF Santé publique. Les délais d’intervention seront forcément plus longs. Elles seront donc appelées pour des urgences relatives. Si un patient infecté nécessité une prise en charge urgente, une autre ambulance interviendra."

Et de poursuivre : "Pour l’instant, cette mesure nous semble être une bonne chose. Nous souhaitons éviter que toutes les ambulances et le matériel entrent en contact avec des personnes possiblement contaminées. Dans quelques jours ou semaines, si le nombre de cas augmente drastiquement, cette mesure n’aura peut-être plus de sens. Mais nous nous devons de limiter au maximum les risques de propagation et de protéger notre personnel."

Un personnel qui reste effectivement en première ligne, en contact avec la population, et qui assure des missions de première nécessité. "Si nos effectifs sont réduits à un moment donné, notre fonctionnement sera impacté. Ce qui pourrait avoir de graves conséquences. Nous tentons donc de le protéger en limitant au maximum les contacts." Outre les combinaisons, gants et lunettes déjà à disposition, le personnel attend avec impatience les masques chirurgicaux commandés par le gouvernement. Ceux-ci pourraient être livrés lundi… Si tout va bien.