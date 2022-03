C’est un anniversaire qui se célèbre. Le service du bibliobus, la bibliothèque itinérante de la province de Hainaut, fête cette année ses soixante ans. Pour marquer le coup, ce dernier a décidé de lancer son premier concours d’écriture, ouvert à l’ensemble des citoyens hainuyers âgés d’au moins 15 ans. Les textes devront être remis au plus tard le 3 avril prochain, pour une remise des prix prévue le 26 juin.

Pour ce premier concours, c’est le thème « Errance(s) en Hainaut » qui a été arrêté. Les candidats pourront laisser libre court à leur imagination en misant sur un texte original et inédit, qui pourra prendre la forme littéraire (nouvelles, contes,…) et le genre (fantastique, policier,…) de leur choix. L’œuvre pourra par ailleurs être individuelle ou collecte, par exemple réalisée en classes ou au sein d’un groupe d’écriture. Un seul écrit par participant sera en revanche autorisé.

Diverses exigences relatives à la forme et aux modalités d’envoi de l’œuvre sont à prendre en compte. Le texte devra par exemple être dactylographié et devra compter entre 10 000 et 20 000 signes, dans une police de caractère déterminée. Le texte ne pourra comporter que la mention du titre et exclura toute information permettant d’identifier son auteur. Une fiche d’identification accompagnera l’œuvre.

Les différents écrits seront lus par un jury, constitué d’un bibliothécaire itinérant et d’auteurs hainuyers, sélectionnés par l’équipe du Bibliobus. Plusieurs critères, à savoir l’adéquation avec le thème proposé, la qualité littéraire et l’originalité du manuscrit, seront pris en compte par le jury, dont les décisions seront sans appel et les délibérations tenues confidentielles. La remise des prix est quant à elle prévue le 26 juin prochain, lors d’une journée festive.

Les 10 textes primés seront édités par la bibliothèque centrale de la province de Hainaut et diffusés dans les différentes bibliothèques locales du réseau hainuyer. Les auteurs recevront un exemplaire du recueil lors de la remise des prix, qui prévoit également des prix supplémentaires pour les auteurs des trois meilleurs textes. Toutes les informations et les conditions de participation au concours sont à retrouver sur le site bibliotheques.hainaut.be, dans les bibliothèques et centres culturels locaux ou dans le bibliobus.