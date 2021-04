Plus un mois ne passe sans qu'une nouvelle bière ne fasse son apparition dans la région. Le boom des microbrasseries n'est pas nouveau. Il a même des accents planétaires. Et le Hainaut est loin d'être épargné par le phénomène qui recèle une part de mystère.

"De nouvelles bières continuent effectivement à arriver sur le marché. Un marché qui semble bien saturé. Pourtant, ça suit derrière et les nouveaux arrivés trouvent leurs marques", commente Laurie Dilbeck d'Hainaut Développement. "Le secret réside généralement dans la création d'une identité forte et très ancrée localement. Un bel exemple est celui de la Brasserie du Borinage qui parle beaucoup aux consommateurs de la région."

À côté des microbrasseries, il faut encore ajouter les bières à façon. Une bande d'amis à Binche, un club de judo à Soignies ou encore une société de Gilles à Estinnes passent ainsi par des brasseries traditionnelles pour sortir leur propre breuvage. La Binchoise réserve d'ailleurs 60% de sa production aux bières à façon. "C'était la meilleure manière de continuer à développer notre outil", explique Bruno Deghorain. "Depuis le début des années 2010, on remarque un engouement pour la création de marques de bières. Et ça continue, malgré la période compliquée que nous vivons. J'en ai encore de nouvelles qui ont vu le jour en 2020 et j'ai des demandes pour 2021. Mais on remarque que les projets d'aujourd'hui sont beaucoup plus petits qu'il y a dix ans. À l'époque, on pouvait viser 1.500 hectos sur l'année. Aujourd'hui, ça stagne plutôt autour de 500."