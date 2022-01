La nouvelle est tombée lundi, il n'y aura pas de carnaval à Binche en 2022. Le bourgmestre Laurent Devin l'a dit, c'est le baromètre covid qui a tué les derniers espoirs d'organiser des festivités pour les Jours Gras.

Ce tout nouveau baromètre table en effet sur des codes couleurs auxquels correspondent toute une série de contraintes sanitaires. Ce sont le nombre d'hospitalisations et l'occupation des soins intensifs qui donnent le la. Or, les prédictions ne sont pas réjouissantes pour les semaines à venir. La Belgique devrait rester sous code rouge, le plus restrictif.

Une position cohérente était attendue pour les autres carnavals dans la région. Et ils sont nombreux, dans les semaines et les mois à venir. La cohérence est venue du Gouverneur du Hainaut qui a annoncé que la possible organisation de carnavals serait fonction du baromètre covid. En code rouge ou orange, impossible de faire la fête. Les conditions imposées pour les événements extérieurs sont trop restrictives.

La décision a été prise ce mardi à la suite des échanges tenus en conférence des bourgmestres. Reste donc à espérer pour ceux dont le carnaval ne tombe pas trop tôt, que le baromètre passera en code jaune le moment venu.