La régie provinciale autonome apporte une aide logistique et lance un appel aux dons.

La solidarité s'active à tous les niveaux pour venir en aide aux victimes des inondations. La Province du Hainaut prend part au mouvement par le biais de sa régie autonome, Hainaut Sécurité. Elle collabore en effet avec la Croix Rouge de Olne-Sprimont-Trooz dans la collecte de vivres pour les victimes des inondations.

Concrètement, Hainaut Sécurité viendra en aide à la Croix Rouge en effectuant un travail d'inventaire et de préparation de commandes et également en mettant à disposition des conteneurs dans les zones touchées par les intempéries. Hainaut Sécurité met ainsi à disposition de la Croix Rouge ses trois véhicules ainsi qu’un camion et un conteneur afin de venir en aide aux victimes des inondations.

Hainaut Sécurité apporte une aide logistique, mais lance aussi un appel aux dons. Dans son collimateur, les vivres non périssables, les vêtements pour enfants, ou encore les produits de première nécessité pour les animaux tels que gamelles, nourritures, couvertures ou paniers. La totalité des dons sera distribuée à la Croix Rouge. Pour ce faire, Hainaut Sécurité a ouvert un point de collecte à son centre de formation, rue de la Croix à Bauffe. Il est accessible du lundi au jeudi de 8 à 16h30, et le vendredi de 8 à 14h.

Notons enfin que la Croix Rouge a lancé un appel aux dons financiers "TousUnis: solidarité avec les victimes des inondations" en ligne sur le site de l'organisation ou à verser sur le compte bancaire BE70 0000 0000 2525. Les dons serviront à apporter une aide concrète aux personnes touchées par la catastrophe.