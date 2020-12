Il y a du pour et du contre. Mais le moins que l’on puisse écrire, c’est que le sujet fait débat et divise profondément les Louviérois. Sur les réseaux sociaux, un internaute a en effet publié les photos d’une machine d’un genre plutôt nouveau : un distributeur de pizza. Cette dernière propose aux consommateurs de récupérer leur pizza soit chaude en trois minutes, soit froide en 30 secondes.

« Arrêtez tout, on touche le fond ! », écrit l’auteur de la publication. "Dans une ville comme La Louvière, où on peut trouver de très bonnes pizzas à tous les coins de rue, on vient de balancer ceci. Avec des pizzas qui ne devraient même pas exister, comme une pizza poulet/oignons, à des prix supérieurs à ceux de nos artisans locaux. C’est honteux !"

Il n’en fallait pas plus que pour la discussion s’anime. Certains jugent le concept intéressant, notamment pour des travailleurs qui effectuent des pauses et qui se trouveraient donc en dehors des horaires plus traditionnels pour se sustenter, d’autres y voient de la concurrence déloyale, voire un déclin de la société de consommation.

Derrière ce concept se cache pourtant deux entrepreneurs pleins d’ambitions." La machine n’a clairement pas vocation à se substituer aux restaurateurs qui vivent des jours difficiles et auxquels nous pensons", explique Stéphane De Bioleey. "Le jour où une pizzeria sera ouverte sept jours sur sept, 24 heures sur 24, les choses seront peut-être différentes mais à ce stade,…"

Les pizzas, artisanales, sont précuites avant d’être placées dans la machine. "Elle se compose d’une chambre froide et d’un four. En fonction du choix du client, l’automate sélectionne la bonne pizza et la place ou non dans le four. La finalisation de la cuisson prend environ trois minutes, un peu plus si le four n’est pas à température au moment de la demande."

D’autres machines du genre existent déjà en Belgique. Mais à ce jour, We Love Pizza n’est présente qu’à Gembloux et à Haine-Saint-Paul, sur les parkings du magasin Trafic. Les deux associés espèrent rapidement investir le marché wallon avant de s’étendre en Flandre "Nous comprenons que les avis sont mitigés, c’est lié à l’innovation et à la nouveauté. Mais nous sommes persuadés qu’il y aura un public pour nos produits, par exemple des services d’intervention de nuit, du personnel soignant,…"

Les deux entrepreneurs concèdent malgré tout que la question du timing peut susciter la critique. "En cette période de crise, chacun essaie en effet de gagner sa croute… Preuve encore que les deux associés croient en leur projet, un emploi a été créé et un employé récemment engagé.