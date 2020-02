Des bâtiments présentent des risques d'effondrement. Les travaux devraient durer une semaine.

On n'est jamais mieux servi que par soi-même. C'est le dicton que la commune d'Estinnes applique à la rue des Combattants, même si elle se serait bien passé de le faire.

La bourgmestre Aurore Tourneur a en effet décidé de faire sécuriser des bâtiments dans le village d'Haulchin qui présentaient des risques d'effondrement sur la voie publique. L'objectif est de mettre fin aux désagréments pour la population et de rétablir la circulation.

Car cela fait six mois que le risque d'effondrement est là et que la bourgmestre a dû prendre des mesures pour fermer une partie de la voirie avec mise en place d'une déviation. La commune a durant toute cette période lancé différentes injonctions aux propriétaires concernés pour effectuer les travaux nécessaires. Mais alors que le risque d'effondrement demeure et s'aggrave, avec toutes les conséquences possibles pour la sécurité publique, la commune a décidé de prendre le taureau par les cornes.

Les travaux de sécurisation ont donc débuté ce jeudi à la rue des Combattants d'Haulchin. La durée du chantier est prévue pour une semaine. La bourgmestre indique par ailleurs que des contacts personnels seront pris avec les présidents des différentes sociétés carnavalesques afin d'assurer le bon déroulement des festivités locales qui auront lieu le 8 mars.