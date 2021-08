Ce week-end, la vie reprendra des couleurs dans le petit village d'Haulchin, sur la commune d’Estinnes, le temps d'un dimanche festif. À l'initiative de la société de Gilles Les Amis du Plaisir, le village aura l'occasion de vivre la première édition du Hawaï Summer Carnaval. "Lors de la réouverture des terrasses, nous nous sommes retrouvés au café du village", explique le président de la société, Pol Canart. "Les jeunes nous ont lancé le défi de faire quelque chose pour remplacer le carnaval qui a été annulé cette année encore. On a fixé la date du 8 août et tout s’est enchaîné très rapidement parce que la demande était grande. On ne pouvait plus faire marche arrière."

Le temps est donc venu de se retrouver et d'oublier le temps d'un instant les tracas de ces derniers mois. "Deux choses me tenaient particulièrement à cœur. Nous voulions faire plaisir aux membres de la société et aux citoyens de l’entité pour qui le manque de festivités se fait ressentir", précise Pol Canart. "Mais je souhaitais aussi relancer des secteurs qui ont été durement touchés par la crise en travaillant avec des commerçants locaux, mais aussi le secteur musical. Je suis musicien, et on a été privé de notre passion trop longtemps. C’est pour tout cela que l’évènement se justifie encore plus."

Les membres des Amis du Plaisir invitent donc les Estinnois, mais également des citoyens d’autres communes, de les joindre pour faire la fête tout au long de la journée. Elle commencera dès 10h avec une animation au quartier dit Le Tombois, en batterie avec les élèves de l’école de Tambour Pol Canart. La foule se dirigera ensuite au salon communal, sur la place du Bicentenaire, pour un dîner barbecue et un apéro animé.

Dès 15h, le départ sera donné pour parcourir les rues du village en musique. "Nous avons décidé de ne pas bloquer l’accès des rues parce que nous avions peur que cela entraîne trop de désagréments", ajoute le président. "Il y a un match de football qui se joue sur l’entité ce dimanche, et ces personnes doivent pouvoir circuler. L’église sera, elle, barrée dès 21h pour le feu d’artifice prévu à 22h. De quoi finir en beauté ce dimanche !" Ce dernier aura lieu sur la place du Bicentenaire.

Et les organisateurs s’attendent à accueillir pas mal de personnes pour cette première édition. "En temps normal, le carnaval d’Haulchin est contré par d’autres carnavals de la région qui se déroulent sur la même période", poursuit Pol Canart. "Ici, ça va être différent. On risque d’avoir pas mal d’engouement, vu les retours que nous avons. On ne sait pas à quoi s’attendre, mais ça sera définitivement un évènement sous le signe des retrouvailles. Nous espérons tout de même que ça soit la seule édition, et que nous retrouvions très vite notre habituel carnaval." Les musiciens et Gilles reprendront du service ce dimanche 8 août, pour le plaisir de tous.