A la fin du mois de janvier, le Comité P chargé du contrôle permanent des services de police publiait un rapport sur la manière dont les policiers traitent les violences intrafamiliales. Dans ses conclusions, le service de contrôle met le doigt sur les formations des fonctionnaires de police chargés de l'accueil et de l'assistance aux victimes. Le Comité P relève également que les sensibilisations aux violences intrafamiliales sont trop rares et devraient se faire à chaque session d’information afin d’avancer dans la sensibilisation des policiers. Des manquements dans les formations des policiers qui alternent, notamment, les conseillères au Conseil de police de la Haute Senne Sandra Volante et Sonia Depas.

"Le Comité P a fait une première enquête sur les violences intrafamiliales en 2015 et a refait une enquête pour le suivi", explique Sonia Depas. "Ils ont donc refait une enquête entre février 2019 et juin 2020. Suite à ce rapport du Comité P qui pointe du doigt la qualité d’accueil des victimes de violences intrafamiliales, nous avons donc voulu analyser ce qu’il se faisait dans notre zone de police et donc nous avons introduit un point complémentaire à l’ordre du jour. Nous nous intéressons notamment au nombre de plaintes reçues en 5 ans par notre zone de police, sont-elles reçues et enregistrées dès l’arrivée des victimes ? Il y a-t-il des conditions pour ce que ces plaintes soient recevables ? Par exemple, le Comité P évoque parfois que certaines zones demandent un certificat médical".

Sensibles aux violences intrafamiliales, Sandra Volante et Sonia Depas ont pris connaissance de l'ampleur de ces violences au quotidien, dans leur vie privée. "J’étais boulangère donc j’ai pu entendre beaucoup de choses", explique Sonia Depas. "Tous les milieux peuvent être touchés. En général, les victimes n’osent pas s’adresser à quelqu’un qu’elles connaissent. Elles ont peur d’être jugées, ne savent pas comment s’en sortir. Si elles partent de leur foyer, elles ont peur que leur conjoint s'en prenne à leurs enfants. Il y a aussi la peur de la sécurité financière".

"Il y a eu une pandémie aussi et depuis nous sommes enclins à nous poser des questions étant donné que beaucoup de couples ont volé en éclat", ajoute Sonia Volante. "Notre sensibilité féminine joue par rapport à cela, nous avons des collègues très actives dans ce domaine qui ont traité un nombre innombrable de cas de personnes qui se tournent vers elle parce qu’il y a encore cette peur d’aller au "stade police" et d’autre part, le 8 mars c’est la journée internationale des droits de la femme. Il faut rappeler qu’au niveau des violences intrafamiliales, 90% des victimes sont des femmes. En Belgique, il y a une moyenne de 20 féminicides par an. Dans d’autres pays d’Europe, c’est encore plus".

Une psychologue s'occupe de la prise en charge des victimes pour la zone de police de la Haute Senne. Une aide qui est évidemment nécessaire mais qui n'est pas suffisante pour Sonia Depas et Sandra Volante. Les deux conseillères veulent une présentation in extenso de tout le processus d'aide aux victimes. Une présentation globale de toutes les structures existantes en matière de violences intrafamiliales pourrait aider les victimes à savoir plus facilement à qui s'adresser.