Un habitant du village a interpellé le conseil communal ce lundi.

D'apparence paisible, au milieu des champs entre Ronquières et Braine-le-Comte, le village d'Henripont connait aussi son lot des problèmes de sécurité routière. Des excès de vitesse malgré les routes sinueuses, des problèmes de stationnement ou un sentiment d'insécurité pour les piétons sont quelques-uns des points relevés par André Wins ce lundi soir. Cet Henripontois a interpellé le conseil communal, via vidéo-conférence, afin de demander ses solutions.

"Nous demandons la réparation des ralentisseurs de la rue des Héros (cassé depuis deux ans), que d'autres dispositifs soient installés en bas de cette même rue ainsi qu'à la rue de la Chapelle", débute André Wins, au nom de plusieurs autres citoyens d'Henripont. "Nous demandons aussi la mise à sens unique de la rue des Héros et de la rue de la Chapelle afin de permettre une amélioration du stationnement. Sur la N533, nous aimerions que le SPW soit interpellé pour l'installation de deux radars préventifs aux entrées du village et de deux passages pour piétons."

Compétent pour cette route régionale N533 qui traverse le village, le Service Public de Wallonie a d'ores et déjà été informé de ces requêtes. "Nous avons relayé vos remarques", assure l'échevin brainois de la mobilité Léandre Huart. "Il est clair que lorsqu'une route nationale et non communale traverse un village, les dossiers sont davantage compliqués. Mais nous appuierons tout de même ces demandes. Idem pour la requête relative aux passages pour piétons même si le SPW considère en général qu'il n'est pas approprié d'en installer dans des endroits sinueux. Cela sera étudié."

Pour les demandes relatives aux voiries communales, la commune de Braine-le-Comte a déjà pris les devants. "Nous avons demandé de remplacer les chicanes existantes de la rue des Héros par des coussins berlinois. Des appels d'offres sont en cours. Pour ce qui est du sens unique entre cette même rue et la rue de la Chapelle, une analyse est en cours au service mobilité et il s'agit effectivement de la solution la plus pertinente. Cela permettra de replacer le stationnement du trottoir vers la voirie et donc de libérer les trottoirs."

Conjugués à une amélioration de la signalisation signalant les zones 30 ou l'entrée en agglomération, ces différents aménagements devraient permettre aux habitants d'Henripont de se sentir davantage en sécurité.