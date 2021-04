© D.R.

Les stages de Pâques lancent donc l’ouverture de cette nouvelle salle omnisport. Dès le 19 avril, les élèves de l’école spécialisée communale pourront profiter de cet espace, en fonction des conditions sanitaires. Mais pas que ! C’est justement là, la fierté des autorités communales : elle sera également mise à disposition des équipes sonégiennes. "Nous avons tellement de clubs sportifs et d’ affiliés , que nous avions besoin d’autres infrastructures", explique Fabienne Winckel. "Nous avons donc réussi à mutualiser un maximum l’espace. Pendant les horaires scolaires, les élèves en profiteront. Le soir en semaine et le week-end, la salle sera disponible pour les clubs."

Pour le moment, seuls trois clubs sonégiens bénéficieront de la place jusqu’en juin : la Palette Neufvilles-Senne , l'équipe féminine de la J.S. Soignies et le club de danse Corpore Sano . Dès la fin de la saison sportive, un appel sera lancé pour d’autres groupes.

© D.R.

L’infrastructure dispose également d’une cafétéria et de deux vestiaires. Une rénovation qui s’élève à 1,3 million d’euros. La Ville de Soignies a pu profiter d’un subside de la Région wallonne, de l’ordre de 75% de la somme. "C’est une superbe salle de sport, un outil agréable pour les sportifs", déclare la bourgmestre. "En plus de ça, le bâtiment a été construit aux normes de basse énergie, que ça soit au niveau de la chaudière ou du système de douches et lumières automatique."

Avec cette nouvelle salle et la rénovation en cours de la piscine communale, la Ville de Soignies confirme qu'elle fait de la pratique sportive une de ses priorités.