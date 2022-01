Un automobiliste averti en vaut deux. Depuis ce lundi matin, des travaux ont débuté au niveau du pont mobile enjambant le canal entre les places d'Aimeries et du Souvenir, à Houdeng-Aimeries. Ces travaux, qui devraient durer jusqu'au 4 mars (sauf impondérables et/ou intempéries), consisteront en la réfection de la chaussée à la suite d’un affaissement constaté. Une excavation et ensuite la réalisation d'un béton imprimé sont prévues.

Durant les travaux, des mesures de circulation et de stationnement particulières seront d’application. La circulation des conducteurs sera interdite sur le pont du Canal du Centre reliant les places d'Aimeries et du Souvenir à Houdeng-Aimeries. La rue du Percot sera quant à elle signalée voie sans issue au départ des carrefours formés avec les rues Liébin, Jeanne Haye et de l'Enfance. Seule une circulation locale sera admise jusqu’à la limite de la zone en chantier.

Une déviation sera également instaurée au départ du carrefour formé par les rues Liébin et du Percot, via les rues Liébin, E. Valentin, V. Juste et de la Tombelle. Une autre déviation sera instaurée au départ de la place d'Aimeries, via les rues du Presbytère et Semaille. Les automobilistes sont donc invités à prendre leur précaution et à redoubler de prudence s’ils circulent aux abords du chantier. Reste à espérer que ceux-ci ne prendront pas de retard.