C’est désormais acté : des aménagements vont être réalisés par la ville de La Louvière afin de venir en aide aux habitants de la rue Lait Beurré, à Houdeng, régulièrement victimes d’inondation. Le bourgmestre de La Louvière, Jacques Gobert (PS), et l’échevine de l’environnement, Nancy Castillo (Ecolo) ont en effet annoncé en conseil communal que deux conventions avaient été signées avec d’une part l’agriculteur propriétaire du terrain responsable et d’autre part un propriétaire privé.

"Il ne s’agit à ce stade que d’une solution transitoire mais nous avons estimé qu’un arrangement valait mieux qu’un procès", souligne Jacques Gobert (PS), faisait référence aux difficiles négociations menées avec l’agriculteur. "La première convention nous autorise à installer sur son terrain des ballots de paille tandis que la seconde nous permettra d’aménager sur le terrain privé un chenal destiné à canaliser les eaux vers le domaine public et ensuite vers le bois, situé en contrebas de la rue Lait Beurré."

Ces aménagements, s’ils sont provisoires, ont l’avantage de permettre une intervention quasi immédiate. "L’entreprise chargée de ces réalisations a déjà été désignée, nous pouvons donc espérer qu’elles mettent fin à une saga qui n’a que trop durer, en attendant des démarches plus pérennes." L’échevine a de son côté insister sur le fait que pour qu’ils tiennent et remplissent leur rôle, ces aménagements temporaires devront bénéficier d’un entretien régulier.

"Nous restons conscients qu’entretenir des fascines ou des ballots de paille ne peut pas s’inscrire dans la durée. Sur le plus long terme, la cellule Giser préconise l’aménagement d’une zone d’immersion temporaire. C’est une solution qui nous convient car elle est conforme avec notre projet de ville, qui entend laisser la place à l’eau en vue d’éviter les ruissellements anarchiques. Ces aménagements peuvent être une solution dans certains dossiers, et notamment celui-ci."

De leur côté, les riverains se sont montrés particulièrement tenaces dans ce dossier, réclamant des solutions et allant frapper à différentes portes pour être entendus. "Pour le moment, nous sommes satisfaits de ce qui est proposé", admet Didier Galot au nom des habitants du quartier. "Mais nous ne pouvons pas non plus dire que nous sommes tout à fait rassurés. Ce que l’on craint, c’est que ces aménagements provisoires deviennent en réalité définitifs."

En cas d’orage, de fortes pluies ou de longues périodes pluvieuses, les ruissellements provoquent des dégâts dans les caves, garages, cours et jardins ou même pièces de vie des habitations. "Mais c’est un phénomène totalement imprévisible, nous ne savons jamais si nous serons inondés ou non. Un an peut passer sans que nous n’ayons réellement eu l’occasion de juger de l’efficacité des mesures. Nous ne voulons pas être oubliés et que le dossier retombe totalement."

À n’en pas douter, une évaluation des aménagements provisoire sera menée par les autorités communales, qui devront malgré tout toujours négocier avec l’agriculteur pour que l’entretien des dispositifs puisse être assuré.