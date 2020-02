Le tireur écope d'une peine de travail de 150 heures.

Une tentative d'assassinat qui a eu lieu à Houdeng-Goegnies le 21 octobre 2016 a été requalifiée en menaces par le tribunal correctionnel du Hainaut, division de Mons, ce lundi. Les trois prévenus écopent d'une peine de travail de 100 et 150 heures. Le ministère public avait requis une peine de six ans de prison, estimant qu'il y avait une intention d'homicide.

Le 21 octobre 2016, vers midi, une altercation a éclaté entre I.F et M.R, tenancier d'un magasin de nuit, en raison d'un conflit qui les opposait depuis deux ans. Plus tard, vers 21h30, des coups de feu ont été tirés dans la vitrine du magasin de M.R. Le jour des faits, I.F, excédé, a eu la mauvaise idée de se procurer une arme après avoir reçu des coups. Il s'est rendu dans un café sicilien où il a parlé de son agression.

Lui, son père, son beau-frère et un autre homme se sont rendus au magasin de nuit pour discuter avec M.R qui était armé. Pour le tribunal, l'intention d'homicide n'existe pas et la tentative d'assassinat est requalifiée en menaces. Père et fils sont condamnés à une peine de travail de 100 heures (ou 6 mois de prison). Le tireur écope d'une peine de travail de 150 heures (ou 10 mois de prison).